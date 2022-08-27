Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Жанибек Алимханулы отреагировал на слова Президента и сделал заявление

    27 Августа 2022 18:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы в своем Instagram ответил Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Уважаемый Касым-Жомарт Кемелулы, большое спасибо за поздравление!

    Я рад, что стал новым чемпионом мира Нового Казахстана и осчастливил страну.

    Четыре года назад мы отправились в Америку, чтобы творить историю. Сегодня я стал первым казахстанцем, завоевавшим титул чемпиона мира по версии WBO! Теперь о «Казахском стиле» пишут мировые спортивные журналисты!

    Мы только начали! Даст Бог, мы станем чемпионами мира в четырех весовых категориях! Мы покажем всему миру, что «Казахский стиль» — уникальный и сильный стиль, оставим его в истории!» - написал Алимханулы.


    Фото:sports.kz
    Президент Казахстана Спорт Бокс Жанибек Алимханулы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO
    УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    Глава государства поздравил сборную Казахстана по футболу с победой над Беларусью
    Чемпионат по быстрым и молниеносным шахматам состоится в Караганде
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    4 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO
    Новости партнеров