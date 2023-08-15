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    Жанибек Алимханулы объявил дату следующего боя

    15 Августа 2023, 09:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира WBO в среднем весе представитель Казахстана Жанибек Алимханулы объявил о планах вернуться на ринг осенью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Накануне Twitter-инсайдер EverythingBoxing проинформировал, что следующий поединок Жанибека запланирован на октябрь.

    «Казахский стиль» в социальных сетях опубликовал пост, подтверждающий эту информацию: «Октябрь будет жарким», — написал он.

    Где и когда именно состоится бой, пока не сообщается. Имя сопеника также пока неизвестно. В комментариях некоторые подписчики предположили, что следующим оппонентом Алимханулы может стать чемпион мира IBF из Германии Винченцо Гуалтьери или британский претендент Феликс Кэш.

    Свой последний на сегодняшний день бой Жанибек Алимханулы провел в мае в Стоктоне (штат Калифорния, США), в нем он победил техническим нокаутом во втором раунде канадца Стивена Батлера.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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