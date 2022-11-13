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    Жанибек Алимханулы объяснил неожиданный исход в бою за титул чемпиона мира WBO

    13 Ноября 2022, 12:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы рассказал, почему не смог нокаутировать британца Дензела Бентли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Ты говорил, что нокаутируешь его. Почему не удалось этого сделать?» - спросил ведущий казахстанского боксера сразу после боя.

    «Это бокс. Все случается в ринге. Я был готов, и я уважаю своего соперника. Он хорошо подготовился, на все сто процентов, но я прошел все двенадцать раундов и по-прежнему чемпион», - ответил Жанибек Алимханулы.

    Ранее сообщалось, что сегодня в Лас-Вегасе (США) Жанибек Алимханулы победил Дензела Бентли единогласным решением судей (116-112, 116-112, 118-110) и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.

    Таким образом, Жанибек Алимханулы одержал тринадцатую победу в профессиональной карьере и успешно защитил титул чемпиона мира WBO. Дензел Бентли потерпел второе поражение на профи-ринге. Добавим, что для Алимханулы это была первая титульная защита — ранее он был «временным» чемпионом мира по версии WBO.


    Фото: sports.kz
    Спорт США Бокс Жанибек Алимханулы
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