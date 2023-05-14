Жанибек Алимханулы нокаутировал Стивена Батлера

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира в среднем весе, победив канадца Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алимханулы провел титульный бой с канадцем Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО). Этот поединок был рассчитан на 12 раундов, а на кону стоял принадлежавший казахстанцу пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. Алимханулы одержал победу нокаутом после двух нокдаунов во втором раунде.

Жанибек Алимханулы выиграл четырнадцатый бой в профи и успешно защитил титул чемпиона мира WBO, а Стивен Батлер потерпел четвертое поражение в карьере.

Для Алимханулы это была вторая титульная защита.