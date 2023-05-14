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    Жанибек Алимханулы нокаутировал Стивена Батлера

    14 Мая 2023, 09:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира в среднем весе, победив канадца Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Алимханулы провел титульный бой с канадцем Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО). Этот поединок был рассчитан на 12 раундов, а на кону стоял принадлежавший казахстанцу пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. Алимханулы одержал победу нокаутом после двух нокдаунов во втором раунде.

    Жанибек Алимханулы выиграл четырнадцатый бой в профи и успешно защитил титул чемпиона мира WBO, а Стивен Батлер потерпел четвертое поражение в карьере.

    Для Алимханулы это была вторая титульная защита.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Видео Бокс Жанибек Алимханулы
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