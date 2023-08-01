Жангельды Аубакиров назначен руководителем управления предпринимательства Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов на аппаратном совещании представил нового руководителя управления предпринимательства. Распоряжением главы региона на данную должность назначен Жангельды Аубакиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

44-летний Аубакиров Жангельды Елеусизович родился в Хромтауском районе Актюбинской области. Выпускник Актюбинского государственного университета имени Кудайбергена Жубанова, Казахского гуманитарно – юридического университета, академии «Кайнар».

В разные годы трудовой деятельности занимал различные должности в банках второго уровня и субъектах частного предпринимательства, работал заместителем акима города Актау.

С июля 2019 года до настоящего времени был заместителем акима города Актобе.