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    Жангельды Аубакиров назначен руководителем управления предпринимательства Актюбинской области

    1 Августа 2023, 12:55

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов на аппаратном совещании представил нового руководителя управления предпринимательства. Распоряжением главы региона на данную должность назначен Жангельды Аубакиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

    44-летний Аубакиров Жангельды Елеусизович родился в Хромтауском районе Актюбинской области. Выпускник Актюбинского государственного университета имени Кудайбергена Жубанова, Казахского гуманитарно – юридического университета, академии «Кайнар».

    В разные годы трудовой деятельности занимал различные должности в банках второго уровня и субъектах частного предпринимательства, работал заместителем акима города Актау.

    С июля 2019 года до настоящего времени был заместителем акима города Актобе.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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