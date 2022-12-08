Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Жанель Рустемова  вышла во второй круг теннисного турнира в Египте

    8 Декабря 2022, 09:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанки Жанель Рустемова и Аружан Сагандикова в среду сошлись в очном поединке первого круга одиночного разряда турнира серии ITF в Шарм-эль-Шейхе с призовым фондом 15 тыс. долларов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    18-летняя Жанель стартовала с квалификации, где одержала уверенные победы. В матче против 17-летней подруги по команде Рустемова выиграла со счетом 6:3, 6:2. Во втором круге казахстанка сразится с француженкой Наей Берекоэчея.

    Между тем, в парном разряде этого же соревнования Рустемова и Сагандикова вышли в четвертьфинал, где их ждет поединок с россиянками Елизаветой Машной и Елизаветой Морозовой.


    Фото: ktf.kz
    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    ЧМ-2022: Хорватия победила Бразилию по пенальти и вышла в полуфинал
    Молодежная команда Казахстана по хоккею обыграла датчан в рамках подготовки к ЧМ
    Определились чемпионы Казахстана по боксу 2022 года
    Темиртас Жусупов стал шестикратным чемпионом Казахстана по боксу
    Популярное
    1 Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК
    2 Ернар Баспаев назначен заместителем руководителя Администрации Президента РК
    3 Какие уроки извлекли из ЧП в Экибастузе, рассказал Роман Скляр
    4 Габидулла Оспанкулов назначен завотделом госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК
    5 Насколько повысят зарплаты врачам и учителям в 2023 году в Алматы
    Новости партнеров