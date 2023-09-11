Жандос Сабит возглавил управление цифровых технологий Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматинской области и по согласованию с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жандос Сабит назначен на должность руководителя управления цифровых технологий Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Жандос Сабит 1988 года рождения, образование высшее, в 2009 году окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева по специальности «финансы», в 2012 году - АО «Финансовая академия» по специальности «экономика», в 2018 году – Университет «Туран-Астана» по специальности «юриспруденция», в 2019 году - окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в 2011 году ведущим специалистом 3 уровня управления статистики цен департамента статистики Акмолинской области.

В разные годы - главный специалист управления внутренней администрации департамента статистики Акмолинской области, ведущий специалист управления статистики торговли и сферы деятельности, эксперт управления развития промышленности, сельского хозяйства и экологии департамента развития отраслей экономики Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан, эксперт управления транспорта и коммуникаций департамента развития отраслей экономики, жилищно-коммунального хозяйства и нефтегазовой отрасли, эксперт управления развития промышленности и сельского хозяйства департамента развития отраслей экономики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, главный эксперт управления развития инфраструктуры и экологии, главный эксперт управления развития промышленности и сельского хозяйства департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики Республики Казахстан, руководитель управления развития инфраструктуры, энергетики и экологии, руководитель управления развития транспортно-логистической и жилищной инфраструктуры.

С января 2021 года советник акима Алматинской области.