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    Жандос Дуйсенгалиев назначен заместителем акима города Уральска

    16 Февраля 2023, 16:44

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Заместителем акима Уральска стал экс-руководитель отдела ЖКХ, ПТиАД Жандос Дуйсенгалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    Распоряжением акима Уральска на должность заместителя градоначальника назначен 33-летний Жандос Дуйсенгалиев. Он будет курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. На этом посту он сменил Мираса Мулкая, который был назначен руководителем управления энергетики и ЖКХ по ЗКО.

    В разные годы Жандос Дуйсенгалиев работал в аппаратах акима Сырымского, Казталовского районов и Уральска.

    Всего у акима Уральска три заместителя:

    Мирболат Нуржанов, курирующий сферы социальной защиты, образования, спорта и культуры;

    Асхат Кульбаев, курирующий вопросы сельского хозяйства, строительства, транспорта, дорог, земельных отношений, архитектуры и инвестиций.


    Фото: mgorod.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область Акимат Назначения Уральск
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