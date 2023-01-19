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    Жандарбек Туребеков назначен руководителем аппарата акима Экибастуза

    19 Января 2023, 01:00

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Руководителем аппарата акима Экибастуза стал Жандарбек Туребеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Жандарбек Туребеков родился в 1994 году, образование высшее. Стаж на государственной службе - более шести лет. Начал трудовую деятельность социальным работником в отделе занятости и социальных программ города Аксу.

    В разные годы занимал должности главного специалиста отдела регистрации актов гражданского состояния города Аксу, главного специалиста организационно-контрольного отдела аппарата акима города Аксу.

    До настоящего дня Жандарбек Туребеков являлся руководителем отдела протокольно-организационной и территориальной работы аппарата акима Павлодарской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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