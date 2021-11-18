Жандарбек Бекшин сделал прогноз по КВИ на декабрь

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин сделал эпидемиологический прогноз по коронавирусу на декабрь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, на фоне вспышки ОРВИ и гриппа прирост заболеваемости коронавируса может увеличиться.

«Сейчас растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Ситуация неоднозначная. На фоне этого факторы риска роста заболеваемости по коронавирусу сохраняются. И то, что у нас имеется большое количество лиц, которые не вакцинированы. И эти люди могут спровоцировать рост в декабре. Поэтому нам необходимо сейчас активно прививаться. Иначе мы можем прийти к дальнейшему росту», - сказал он.

Как отметил главный санврач города, на сегодня 48,1% алматинцев провакцинированы от коронавируса. В то же время половина населения еще занимают выжидательную позицию.

Ж. Бекшин также напомнил о необходимости ревакцинации от коронавируса по истечении 6 или 9 месяцев после получения первых доз вакцин в связи с тем, что со временем концентрация антител снижается.

К слову, 82% зараженных алматинцев не делали прививки от ковида.