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    Жандарбек Бекшин покинул пост главного санврача РК

    20 Марта 2020, 19:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жандарбек Бекшин покинул пост Главного государственного санитарного врача, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно приказу министра здравоохранения Елжана Биртанова Бекшин Жандарбек Мухтарович покинул пост главного санитарного врача. Сейчас он выполняет свои обязанности в качестве заместителя председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг», - сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Диас Ахметшарип.

    По информации Диаса Ахметшарипа, главным санитарным врачом РК назначена Айжан Есмагамбетова. Ранее она занимала должность директора департамента политики общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Отставки Минздрав РК Здравоохранение
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