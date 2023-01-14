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    Жанболат Жоргенбаев станет сенатором от Алматинской области: предварительные итоги ЦИК

    14 Января 2023, 13:14

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Предварительные результаты голосования на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от Алматинской области предоставили в ЦИК РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно информации ЦИК, кандидат в депутаты Сената Жанболат Жоргенбаев набрал больше голосов - за кандидата отдали 83,2% голосов. Всего за него отдали 154 голоса.

    Число выборщиков, принявших участие в голосовании в области составляет 185 человек.

    Сегодня, 14 января, в Казахстане проходят выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

    По информации Центральной избирательной комиссии, в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Так, зарегистрированы от города Алматы - 4 кандидата, от Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей - по два кандидата, от остальных регионов и городов Астана и Шымкент – три кандидата.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Алматинская область Сенат Выборы
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