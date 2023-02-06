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    Жанболат Сектай назначен руководителем управления по делам религий Карагандинской области

    6 Февраля 2023, 12:26

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жанболат Ахуанович Сектай назначен руководителем управления по делам религий Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жанболат Сектай родился в 1992 году в Нуринском районе Карагандинской области. У него два высших образования.

    На госслужбе с 2013 года. Начинал с должности ведущего специалиста в аппарате акима села Кертинды Нуринского района. В разные годы работал в аппарате акима Нуринского района, руководителем отдела и Центра изучения и анализа проблем межконфессиональных отношений Карагандинской области, главным специалистом управления по делам религий Карагандинской области, а затем руководителем отдела этого ведомства.

    С 2020 по 2022 год возглавлял отдел антитеррористической комиссии в аппарате акима области, с августа 2022 года и до настоящего назначения – организационно-инспекторский отдел.

    Фото: акимат Карагандинской области

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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