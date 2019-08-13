Жанболат Мелдешов ушел с поста президента Центра международных программ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пост президента Центра международных программ покинул Жанболат Мелдешов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу центра в Facebook.

«Он руководил организацией с 2016 года. За это времяв работе центра произошло много положительных перемен. Благодаря новаторскомуподходу и высокой самоотдаче первого руководителя центр укрепил свой авторитетсреди зарубежных партнеров.

Удалось в разы увеличить количество грантов,выделяемых иностранными вузами. Сегодня у граждан Казахстана есть возможностьполучать бесплатное высшее образование, помимо стипендии «Болашак». Ежегоднопривлекается более 20 тысяч образовательных грантов от сильнейших вузов. И этотолько малая толика результата его деятельности.

Жанболат Мелдешов стоял у истоков создания проектов,плоды которых сегодня на себе ощущают казахстанцы, стремящиеся получитькачественные знания», – говорится в тексте сообщения.

Коллектив АО «Центр международных программ» поблагодарилЖанболата Мелдешева за работу.