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    Жанболат Мелдешов ушел с поста президента Центра международных программ

    13 Августа 2019, 00:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пост президента Центра международных программ покинул Жанболат Мелдешов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу центра в Facebook.

    «Он руководил организацией с 2016 года. За это времяв работе центра произошло много положительных перемен. Благодаря новаторскомуподходу и высокой самоотдаче первого руководителя центр укрепил свой авторитетсреди зарубежных партнеров.

    Удалось в разы увеличить количество грантов,выделяемых иностранными вузами. Сегодня у граждан Казахстана есть возможностьполучать бесплатное высшее образование, помимо стипендии «Болашак». Ежегоднопривлекается более 20 тысяч образовательных грантов от сильнейших вузов. И этотолько малая толика результата его деятельности.

    Жанболат Мелдешов стоял у истоков создания проектов,плоды которых сегодня на себе ощущают казахстанцы, стремящиеся получитькачественные знания», – говорится в тексте сообщения.

    Коллектив АО «Центр международных программ» поблагодарилЖанболата Мелдешева за работу.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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