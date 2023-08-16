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    Жанат Сапарова назначена руководителем департамента казначейства по Карагандинской области

    16 Августа 2023, 17:46

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Руководителем Департамента казначейства по Карагандинской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан назначена Жанат Сапарова, экс-заместитель председателя Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минфина РК.

    Сапарова Жанат Батаржановна имеет высшее образование. В 1999 году закончила Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова по специальности «юриспруденция». В 2007 году получила второе высшее образование в Казахстанско-Российском университете, по специальности «экономика».

    С 1995 по 2005 год была начальником юридического отдела ГУ «Костанайское областное управление казначейства Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан».

    С 2005 по 2006 год - начальник управления исполнения государственного бюджета департамента ГУ «Департамент казначейства по Костанайской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан».

    С 2006 по 2007 год - начальник управления ГУ «Рудненское городское управление казначейства департамента казначейства по Костанайской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан».

    С 2007 по 2009 год - заместитель начальника департамент ГУ «Департамент казначейства по Костанайской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан».

    С 2009 по ноябрь 2012 года - начальник ГУ «Департамент казначейства по Костанайской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан».

    С ноября 2012 года по июль 2017 года - заместитель председателя ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстана».

    С августа 2017 года по января 2020 года – заместитель председателя РГУ «Комитета по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Карагандинская область Назначения Минфин РК Караганда
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