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    Жанат Элиманов назначен председателем Агентства по финансовому мониторингу

    28 Января 2021, 13:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Жанат Калдыбекович Элиманов назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Соответствующий Указ подписал Глава государства.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании Агентства РК по финансовому мониторингу.

    Жанат Элиманов родился в 1978 году в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова.

    Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности и.о. прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры г. Караганды.

    С 2000 по 2007 год работал в органах прокуратуры Карагандинской области и г. Нур-Султан.

    С 2007 по 2017 годы занимал различные должности в структурах министерства юстиций и финансов, Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

    С 2017 по 2019 годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях Генеральной прокуратуры РК.

    С февраля по апрель 2019 года работал заместителем прокурора Карагандинской области.

    С апреля 2019 года занимал должность заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

    С января 2020 года занимал должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Назначения
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