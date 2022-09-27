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    Жанаозенские спортсмены стали призерами Кубка Казахстана по панкратиону

    27 Сентября 2022, 22:25

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Жанаозенские спортсмены стали призерами Кубка Казахстана по панкратиону, который проходил в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов со всех областей Казахстана.

    В поток состязаний влились также 23 ученика из кружка Кудо, который тренируется в Доме творчества школьников Жанаозена. В итоге жанаозенские спортсмены заняли весь пъедестал почета.

    «Спорт Кудо соответствует всем восточным единоборствам. Каждый день ходим на тренировки. Секция работает в Доме творчества школьников с 2012 года. Сейчас в нашем составе более 400 маленьких кудоистов. В целом здесь могут заниматься дети в возрасте от шести до 18 лет», - сообщил тренер Арман Султанбаев.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Спорт Мангистауская область Общество Актау
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