Жанаозен лидирует по уровню средней заработной платы – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По мере увеличения численности населения должны создаваться постоянные рабочие места. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По мере увеличения численности населения должны создаваться постоянные рабочие места. Но в Мангистауской области этот вопрос не учтен. Здесь складывается сложная ситуация из-за неправильно проведенной миграционной политики. Хотя количество жителей увеличилось, социальная инфраструктура не построена. Рабочие места не открывались. Качество жизни снизилось», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что люди требуют, чтобы их устроили на высокоплачиваемую работу в нефтегазовые компании.

«Откровенно говоря, большинство месторождений в Жанаозене истощаются. Эта ситуация всем известна. За последние 15 лет добыча нефти в этом регионе сократилась на 30%. Тем не менее, численность работников увеличилась на 50 процентов. Фонд оплаты труда увеличился в 10 раз. Один из трех самых высокооплачиваемых регионов – это Мангистауская область. В частности, Жанаозен лидирует по самому высокому уровню средней заработной платы. Правительство приняло специальный план развития Жанаозена. Из республиканского бюджета выделяются значительные средства, снижаются налоги», - добавил Касым-Жомарт Токаев.