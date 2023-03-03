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    Жанабай Мейрманкулов возглавил управление культуры Астаны

    3 Марта 2023, 08:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководителем управления культуры города Астаны стал Жанабай Мейрманкулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Мейрманкулов Жанабай Бердикулович родился 22 декабря 1985 года. В 2007 году окончил Международный Казахско-Турецкий университет, в 2014-м - Евразийский гуманитарный институт.

    Трудовую деятельность начал в 2008 году, работал главным специалистом отдела по работе с вузами и молодежными организациями управления внутренней политики.

    С 2021 года занимал должность заместителя руководителя управления культуры столицы.


    Автор:

    Ринат Дусумов

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