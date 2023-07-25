Жан Кособуцкий проведет дебютный поединок в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 августа в Талсе (штат Оклахома, США) казахстанский боксер супертяжелого веса Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) проведет свой дебютный поединок в Штатах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он сразится с представителем Нигерии Эфе Аджагбой (17-1, 13 КО) в соглавном бою вечера бокса от Top Rank на ESPN.

Для зрителей в Казахстане событие пройдет утром 27 августа, начало боя запланировано на 08:30 по времени Астаны.

В мэйн-ивенте подерутся супертяжи американец Джаред Андерсон (15-0, 14 КО) и украинский боксер Андрей Руденко (35-6, 21 КО). Кроме того, в рамках шоу свой очередной профессиональный бой проведет другой известный супертяжеловес Баходир Джалолов (12-0, 12 КО) из Узбекистана — его соперником станет нигериец Онориоде Эхвариеме (20-2, 19 КО).