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Жамиля Баттакова: Здоровые граждане - основа процветания и благополучия страны

12 Октября 2018 10:45 96
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Жамиля Баттакова: Здоровые граждане - основа процветания и благополучия страны

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Здоровые граждане - основа экономического процветания и социального благополучия страны. Такое мнение высказала заместитель директора Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Жамиля Баттакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В своем Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Глава государства затронул вопросы создания комфортной среды проживания, заключающейся, прежде всего, в доступности жилья, красивом и безопасном дворе, удобном для проживания и работы в населенном пункте и качественной инфраструктуре. Общественное здравоохранение нацелено на поддержание здоровья человека через улучшение окружающей среды, предупреждение болезней, исключение вредных факторов, таких как курение, алкоголь, повышенное употребление сахара, соли, «плохих» жиров. В планах нашего Национального центра общественного здравоохранения совместно с местными исполнительными органами реализовать проект ВОЗ «Здоровые города (регионы)», - сказала Ж.Баттакова.

По ее словам, в настоящее время медицинская модель здоровья вытесняется моделью социальной, согласно которой здоровье является результатом совокупного воздействия ряда факторов, включая уровень доходов и качество жилья, благоустроенность городской среды и развитие транспорта, качество и доступность медицинской помощи, экологическую ситуацию и другое. Эти  факторы влияют на образ жизни людей, повышая или снижая вероятность появления у них болезней и риска преждевременной смерти.

Как отметила Ж.Баттакова, реализация проекта «Здоровые города (регионы)» позволит обеспечить безопасные условия проживания, создать условия для физической активности и занятий спортом, уменьшить загрязнение воздуха и воды. Это будет достигнуто путем строительства пешеходных дорожек, дополнительного выделения полос на городских магистралях для специального транспорта с целью уменьшения загрязнения воздуха, снижения аварийности на дорогах и увеличения двигательной активности горожан. Например, в крупных городах, в том числе, в Астане, Алматы и других, уже ведется активная работа по строительству велосипедных дорожек. Участники проекта призваны создавать и улучшать уже имеющуюся инфраструктуру города для обеспечения физического, психического и социального здоровья населения.

Ж.Баттакова также подчеркнула важность создания в Астане Национального научного онкологического центра, строительство которого, по поручению Президента, начнется в следующем году.

Далее замдиректора НЦОЗ остановилась на изменении структуры заболеваемости в современном мире. Если раньше основное бремя болезней приходилось на инфекционные заболевания, то, в настоящее время, как и в других развитых странах, в Казахстане особое внимание необходимо уделять профилактике неинфекционных заболеваний: болезней сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, онкологии. При этом, нужно стремиться и к устранению факторов, способствующих развитию этих заболеваний.

«В Плане действий на 2013-2020 годы, разработанном в соответствии с требованиями Всемирной Ассамблеи здравоохранения ВОЗ, в качестве одной из главных целей указано 25-процентное сокращение риска преждевременной смертности от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных заболеваний и диабета. Принимаемые государством меры и заинтересованность самих граждан в своем здоровье позволят укрепить здоровье и увеличить продолжительность жизни населения», - сказала в заключение Ж.Баттакова.

 

 

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Здравоохранение,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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