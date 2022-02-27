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    Жамиля Бакбергенова завоевала «золото» международного турнира по борьбе в Турции

    27 Февраля 2022, 13:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова стала победительницей крупного международного турнира в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Жамиля Бакбергенова стала лучшей в категории до 72 килограммов. В финале Ж. Бакбергенова одержала уверенную победу над немкой Анной Шелл - 8:2.

    В полуфинале Бакбергенова оказалась сильнее чемпионки России (2021) Ксении Бураковой.

    Добавим, что в весе до 76 килограммов казахстанка Гульмарал Еркебаева завоевала «бронзу», выиграв у американки Виктории Фрэнсис.

    Ранее сообщалось, что казахстанка Назым Кызайбай взяла «золото» на турнире по боксу в Болгарии.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Турция Боевые искусства
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