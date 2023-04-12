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    Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану третье «золото» чемпионата Азии по борьбе

    12 Апреля 2023, 21:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане завершился чемпионат Азии по женской борьбе. В заключительный день казахстанка Жамиля Бакбергенова отметилась золотой медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.

    В финале весовой категории до 72 килограммов она победила японку Сумире Никуру.

    Еще одну медаль команде принесла Нилуфар Раимова, ставшая третьей в весовой категории до 57 килограммов.

    Ранее две золотые медали в копилку сборной Казахстана принесли Ибрагим Магомадов и Эльмира Сыздыкова. Борцы Диас Кален и Алмат Кебиспаев выиграли серебряную и бронзовую медали соответственно .

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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