Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану третье «золото» чемпионата Азии по борьбе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане завершился чемпионат Азии по женской борьбе. В заключительный день казахстанка Жамиля Бакбергенова отметилась золотой медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.

В финале весовой категории до 72 килограммов она победила японку Сумире Никуру.

Еще одну медаль команде принесла Нилуфар Раимова, ставшая третьей в весовой категории до 57 килограммов.

Ранее две золотые медали в копилку сборной Казахстана принесли Ибрагим Магомадов и Эльмира Сыздыкова. Борцы Диас Кален и Алмат Кебиспаев выиграли серебряную и бронзовую медали соответственно .



