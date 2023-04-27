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    Жамиля Бакбергенова победила на турнире борцовской лиги Poddubny Wrestling League

    27 Апреля 2023, 00:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Жамиля Бакбергенова одержала победу на турнире борцовской лиги Poddubny Wrestling League в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Vesti.kz.

    Жамиля Бакбергенова победила в схватке в весовой категории до 72 килограммов россиянку Ксению Буракову - 6:5.

    Двукратный серебряный призер чемпионата мира уступала 0:5, но смогла сотворить камбэк.


    Poddubny Wrestling League / Борцовская лига Поддубного – профессиональная борцовская лига с привлечением лучших спортсменов мира и рекордным призовым фондом. Нашу страну в престижной Лиге представляют двукратный серебряный призер чемпионата мира, чемпионка Азии Жамиля Бакбергенова (72 кг), чемпион Азии, пятикратный чемпион Казахстана, бронзовый призер чемпионата мира 2022 Азамат Даулетбеков (86 кг) и чемпион Азии Болат Сакаев (79 кг).

    На турнире состоится 21 поединок с участием лучших мировых и казахстанских атлетов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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