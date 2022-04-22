Жамила Бакбергенова стала двукратной чемпионкой Азии по женской борьбе

УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Жамила Бакбергенова стала чемпионкой Азии по женской борьбе на турнире в Улан-Баторе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Встречи среди представительниц женской борьбы проходят по круговой системе - спортсменки проводят четыре встречи в своей весовой категории.

Казахстанка Жамила Бакбергенова, выступающая в весе до 72 килограммов, победила всех соперниц и таким образом стала победительницей континентального первенства без выхода в финал.

Жамиле удалось обойти таких сильнейших соперниц, как Даваанасан Енхамар (Монголия), Светлана Окназарова (Узбекистан), Никки Никки (Индия), Сумире Ниикура (Япония). Это вторая золотая медаль в активе наших девушек.

В 2020 году она выиграла золотую медаль в весовой категории до 72 кг на чемпионате Азии по борьбе 2020 года в Нью-Дели.

Напомним, что в первый соревновательный день золотую медаль чемпионата Азии завоевала сестра-близнец Жамилы - Мадина Бакбергенова (68 килограмм).