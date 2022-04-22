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    13:51, 22 Апрель 2022 | GMT +6

    Жамила Бакбергенова стала двукратной чемпионкой Азии по женской борьбе

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    УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Жамила Бакбергенова стала чемпионкой Азии по женской борьбе на турнире в Улан-Баторе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Встречи среди представительниц женской борьбы проходят по круговой системе - спортсменки проводят четыре встречи в своей весовой категории.

    Казахстанка Жамила Бакбергенова, выступающая в весе до 72 килограммов, победила всех соперниц и таким образом стала победительницей континентального первенства без выхода в финал.

    Жамиле удалось обойти таких сильнейших соперниц, как Даваанасан Енхамар (Монголия), Светлана Окназарова (Узбекистан), Никки Никки (Индия), Сумире Ниикура (Япония). Это вторая золотая медаль в активе наших девушек.

    В 2020 году она выиграла золотую медаль в весовой категории до 72 кг на чемпионате Азии по борьбе 2020 года в Нью-Дели.

    Напомним, что в первый соревновательный день золотую медаль чемпионата Азии завоевала сестра-близнец Жамилы - Мадина Бакбергенова (68 килограмм).


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