Жамбылский проект повышения доходов сельчан – в регионе растет поголовье скота

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как реализуется пилотный проект по повышению доходов сельчан в Шуском районе – выяснял в ходе рабочей поездки глава жамбылского региона Нуржан Нуржигитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, Нуржан Нуржигитов проинспектировал ход реализации пилотного проекта в хозяйствах Шуского района.

В Жанакогамском сельском округе глава региона ознакомился с ходом реализации пилотного проекта по повышению доходов сельчан. Здесь по пяти направлениям проекта рассмотрено 192 заявки, выдано льготных кредитов на общую сумму 778,1 млн тенге.

Сельскохозяйственный кооператив «Омар Шу» взял в кредит 11 млн тенге, и теперь обеспечивает сельчан техникой, семенами, минеральными удобрениями. При этом 189 жителей, благодаря господдержке, приобрели 4 692 головы скота.

В Жанакогамском сельском округе в нынешнем году освоено 102,8 гектара земель сельскохозяйственного назначения.

Глава региона поручил эффективно использовать возможности государственных субсидий и систематизировать работу, направленную на повышение доходов сельчан. Нуржан Нуржигитов указал на важность строительства молочных цехов, создания условий, чтобы крестьянские хозяйства реализовывали свою продукцию напрямую потребителям без посредников.

На втором этапе пилотный проект будет реализован в Бирликустемском сельском округе Шуского района. Сегодня в этом сельском округе активно проводят подготовительные мероприятия, сообщили в ведомстве.

С 2019 года в Жамбылской области развивается пилотный проект по повышению доходов сельских жителей. В регионе разработан комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств, что, как ожидалось, должно увеличить объемы производимой сельхозпродукции. Кредитование напрямую осуществляет АО СПК «Тараз». А создаваемые кооперативы финансируют приобретение сельчанами семян, минеральных удобрений, средств химзащиты. Совместно с казахстанским производителем АО «АгромашХолдинг KZ» запущен проект «Тrade-in» по обновлению и восстановлению старой сельхозтехники на выгодных для аграриев условиях.

На первом этапе пилотного проекта приняли участие и получили кредиты несколько тысяч жителей из 11 сельских округов 10 районов Жамбылской области.

Пилотный проект увеличения доходов сельских жителей имеет несколько направлений. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства. Кроме того, использование земельных ресурсов, принадлежащих каждому жителю села за пределами населенных пунктов.

Отметим, что пилотный проект запущен в Жамбылской области в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».



