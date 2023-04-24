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    Жамбылский аферист оформил кредит на односельчанку в Караганде

    24 Апреля 2023, 22:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аферист, используя данные односельчанки, оформил товарный кредит в Караганде на 1 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полицию Караганды обратилась 46-летняя жительница Жамбылской области. Она сообщила, что неизвестный, воспользовавшись ее данными, в одном из магазинов города оформил товарный кредит на 1 млн тенге.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 20-летнего молодого человека. Выяснилось, злоумышленник проживает в том же населенном пункте, что и потерпевшая. Воспользовавшись удобным случаем, он получил доступ к данным односельчанки.

    Затем подозреваемый специально приехал в Караганду и, используя приложение одного из банков, оформил товарный кредит. Молодой человек решил, что таким образом останется безнаказанным, но просчитался.

    Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Жамбылская область Карагандинская область Борьба с преступностью Мошенничество
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