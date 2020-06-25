Жамбылским волонтерам вручили благодарственные письма от Елбасы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Благодарственными письмами Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева наградили жамбылских волонтеров и активных нуротановцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что после того как в стране был введен режим ЧП, для помощи нуждающимся по инициативе Елбасы стартовала акция «Biz birgemiz!», в рамках которой жамбылские волонтеры вызвались обеспечить доставку соцпакетов одиноким пожилым людям, малообеспеченным, многодетным семьям и другим особо нуждающимся гражданам.

Из числа добровольцев, вызвавшихся внести свой вклад в благое дело, при районных филиалах партии «Nur Otan» было создано волонтерское движение. Волонтеры доставляли продуктовые корзины по адресам, составляли списки желающих получить пособия, раздавали жителям информационные буклеты с рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции.

Как пояснили в пресс-службе акима Жамбылской области, из общественного фонда «Birgemiz – Jambyl oblysy» в ходе первого и второго этапов оказания помощи было выделено 838 миллионов тенге для поддержки 16,7 тыс. человек. Третьим этапом было охвачено 10,2 тыс. жителей Байзакского, Жамбылского, Мойынкумского, Сарысуского, Таласского и Шуского районов, которым оказали помощь на 511 миллионов тенге. Для обеспечения продуктами первой необходимости 14 286 семей было выделено 293 миллиона тенге.

Всего по области 27 тыс. жамбылцев получили единовременную выплату в 50 тыс. тенге. В июле стартует четвертый этап, в ходе которого планируется помочь 6,7 тыс. жителям на сумму 337 миллионов тенге.

Как заметил глава региона Бердибек Сапарбаев, нуротановцы всегда стараются быть ближе к народу, поддерживают и помогают в сложные времена.

«До этого партия инициировала акции «Кедергісіз келешек», «Бақытты отбасы», «Ардагерлерді ардақтайық». «Biz birgemiz!» стала их логическим продолжением. Благодаря добровольцам акция распространилась повсеместно. Особое внимание уделяется пожилым людям. Молодые активисты доставляют им продукты питания и медицинские средства защиты, помогают с уборкой по дому. Врачи-волонтеры оказывают медицинскую помощь. Это является доказательством того, что казахстанцы не оставляют соотечественников в беде и всегда готовы протянуть руку помощи», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Аким области напомнил о существовавшем испокон веков у казахского народа обычае асар, когда люди, собравшись вместе, безвозмездно выполняют неподъемные для одного человека или для одной семьи работы.

«Кочевники издревле помогали друг другу и малоимущим, строили вместе дома и организовывали различные мероприятия. Любое дело спорится, когда все выступают единым фронтом. Отрадно, что сегодня волонтеры руководствуются этими же принципами единства, благодеяния и милосердия. В этом и заключается преемственность поколений. Чтобы и дальше вовлекать подрастающее поколение в волонтерское движение, нужно дать новый импульс деятельности детской и юношеской организациям «Жас Ұлан» и «Жас Қыран», а также молодежного крыла «Jas Otan», - отметил аким области.

Волонтеры поблагодарили Лидера нации Нурсултана Назарбаева за оказанное доверие и заверили, что нынешние трудности лишь сплотили молодежь, которая готова менять этот мир к лучшему.