Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аграриям Жамбылской области предлагают торговать своей продукцией на крупном алматинском рынке без посредников, без арендной платы, в комфортных условиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комитет торговли Министерства торговли и интеграции РК приглашает фермеров Туркестанской и Жамбылской областей бесплатно пользоваться торговыми местами на рынке «Алтын Орда», напрямую продавая свою продукцию населению, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

На рынке «Алтын Орда» фермерам выделили 100 бесплатных мест для грузовых автомобилей. Администрация рынка установила на территории дополнительно 15 контрольных весов. Места продажи оборудованы зонтами, павильоны рынка - кондиционерами. Для постоянного мониторинга территории рынка «Алтын Орда» установлены видеокамеры.

«Мы хотим создать площадку, где каждый может торговать своей продукцией абсолютно бесплатно, - пояснил исполняющий обязанности председателя комитета торговли Айдар Абилдабеков. - Платить арендную плату не нужно. Мы создаем комфортные условия для фермеров, для реализации продукции, произведенной у нас в стране. Будут установлены «умные» шлагбаумы, которые позволят убрать непонятные поборы на въездах на территорию рынка. В течение месяца постепенно, по зонам, рынок будет приведен в соответствие с санитарными нормами».

Жамбылские фермеры могут предложить продовольственную продукцию высоких вкусовых качеств. Практически весь спектр мясомолочной, овощной и фруктово-ягодной продукции производится в Жамбылской области. По такому показателю, как доля высокопродуктивного племенного скота, область занимает второе место среди регионов республики, производя более ста тысяч тонн мяса в год, ежегодно увеличивая поголовье овец, коз, лошадей, свиней. Жамбылское мясо отличают высокие вкусовые качества, его с удовольствием закупают не только казахстанские, но и зарубежные потребители.

По статданным на 1 января 2023 года, в Жамбылской области зарегистрировано 23 780 фермерских хозяйств, из них действующих 18,8 тыс. Более половины действующих индивидуальных предпринимателей в сфере сельского хозяйства работают в двух регионах – в Туркестанской области (8,6 тыс) и Жамбылской (5,9 тыс).