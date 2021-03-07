Жамбылских работодателей призывают обеспечить сельчан жильем

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как обеспечить очередников жильем, обсудили на совещании в акимате Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в 2020 году в регионе в эксплуатацию введено 618 тысяч квадратных метров жилья, из них 155 тысяч квадратных метров - многоквартирные дома, 463 тысячи – частные.

Руководитель облуправления строительства Жайыкбай Шалдаров сообщил, что в этом году планируется построить 721 тысячу квадратных метров жилья.

«В 2020 году построено 66 многоэтажных жилых домов на сумму 24,9 миллиарда тенге. В этом году на строительство 74 жилых домов выделено 23,9 миллиарда тенге. По проекту «Асарлатып үй салу» сельчане намерены построить 108 домов», - проинформировал спикер, отметив, что на сегодняшний день по области в очереди на жилье стоят 30 505 человек.





«В прошлом году частных домов построено больше, чем квартир. Очередников не станет меньше, если мы и дальше так продолжим. Наша цель – обеспечить каждую семью жильем. На приемах граждан и в соцсетях жамбылцы регулярно поднимают жилищный вопрос. Многие ждут своей очереди по десять лет», - прокомментировал выступление Жайыкбая Шалдарова аким области Бердибек Сапарбаев.





По мнению главы региона, необходимо усилить взаимодействие госорганов с филиалом Национального банка РК.

«Госпрограммы дают хорошие возможности, но они не используются в полном объеме», - посетовал аким области.

Доказательство этому - Жамбылская область по количеству выданных займов по программе «7-20-25» занимает 14-е место среди 17 областей.

Руководитель филиала Национального банка Евгений Шарыгин предлагает сначала отобрать потенциальных покупателей квартир, и только потом начинать строительство домов.





Директор городского филиала АО «Отбасы банк» Гулзат Бекназарова добавила, что по реализации программы «Шаңырақ» наша область занимает восьмое место, а по программе «Бақытты отбасы» в 2020 году жилье получили 357 семей.





«На базе «Отбасы банка» создан центр по обеспечению жильем, который будет осуществлять учет людей, которые собираются купить жилье. Планируется обеспечивать жильем очередников из социально уязвимых групп через механизм субсидирования частного арендного жилья, а очередники из числа госслужащих и бюджетников будут приобретать его через льготные займы», - рассказала она.

По данным городского филиала АО «Отбасы банк», в январе 2021 года стоимость нового жилья в Таразе выросла на 3%. Это максимальный показатель за последние пять лет. При этом рост отмечается во всех крупных городах республики. Еще сильнее прибавило в цене вторичное жилье – 5%. Это еще раз доказывает, что жамбылцам без господдержки будет трудно обзавестись крышей над головой.

Жайыкбай Шалдаров рассказал о разработке механизма субсидирования части затрат сельского работодателя, который будет строить жилье для своих работников по типовому проекту за счет собственных средств.

«На сегодняшний день от 43 хозяйств поступило 109 предложений. Этого мало. Акимы районов не проводят разъяснительные беседы с работодателями», - посетовал он.

Акимам районов, которые присутствовали на совещании в режиме видеоконференцсвязи, глава региона поручил систематизировать работу в этом направлении.

«В решении жилищного вопроса эффективно помогли бы механизмы поддержки финансовых институтов. Но управление строительства и акиматы районов не выходят к ним с предложениями. Профильное ведомство только и делает, что констатирует факты, а анализа ситуации в целом нет, как нет и новых идей», - выразил недовольство Бердибек Сапарбаев.



