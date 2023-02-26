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    Жамбылских пекарей обязали реализовать социальный хлеб не дороже 100 тенге за булку

    26 Февраля 2023, 14:25

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - По поручению акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова «СПК «Тараз» закупает муку для пекарен, выпекающих социальный хлеб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О ситуации по муке и в целом о запасах стабилизационного фонда на 2023 год рассказал на брифинге в РСК руководитель сектора по управлению региональным стабфондом АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз» Арман Туймебаев.

    «В этом году уже приобретено 2 тысячи тонн муки, предназначенной для местных пекарен на февраль – март, - разъяснил спикер. - Чтобы стабилизировать ситуацию с социальным хлебом, стабфонд отпустил муку в хлебопекарные организации в количестве 2,3 тонны по отпускной цене 130 тенге за кг. При этом пекарей обязали обеспечить реализацию социального хлеба в торговых точках не выше 100 тенге за булку хлеба согласно протоколам комиссии по обеспечению реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары 2022 - 2023 годов».

    Запас муки в «СПК «Тараз», по словам спикера, на сегодня составляет 2 700 тонн. Этого достаточно для обеспечения потребности хлебопекарных организаций до конца марта 2023 года.

    «Для предотвращения возможных проблем с поставками зерна из запасов АО «НК «Продкорпорация» планируется дополнительно закупить резервную муку в количестве 2 тысячи тонн, которая в случае необходимости перекроет потребность пекарен до конца мая 2023 года», - пояснил Арман Туймебаев.

    Кроме того, по поручению главы региона Нуржана Нуржигитова для обеспечения жителей районов Жамбылской области запланирован закуп 4 тысяч тонн муки», – отметил руководитель стабфонда АО «СПК «Тараз» Арман Туймебаев.

    Спикер подчеркнул, что выделенные из местного бюджета 5,5 млрд тенге на обеспечение жителей Жамбылской области продовольствием полностью задействованы в работе по формированию регионального стабилизационного фонда.

    Фото иллюстративное

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Социальная поддержка Цены и тарифы
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