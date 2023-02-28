Жамбылских чиновников знакомят с бытом заключенных в тюрьмах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Предупреждение коррупционных нарушений и формирование антикоррупционной культуры сегодня активно используется как одна из комплексных мер превентивного механизма в реализации антикоррупционной политики в Казахстане. В Жамбылской области такую политику проводят среди различных целевых групп, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По инициативе департамента в 2022 году было проведено более 330 мероприятий среди различных целевых групп по формированию антикоррупционной культуры, - рассказал руководитель управления превенции департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Даурен Омаров. – Такие мероприятия прошли с молодежью, сотрудниками бюджетных организаций, субъектами бизнеса и квазигосударственного сектора, жителями районов Жамбылской области».

В мероприятиях Антикоррупционной службы принимали участие спикеры из числа почетных государственных служащих и молодых лидеров, с целью продвижения культуры добропорядочности среди молодежи.

Кроме того, для студентов подготовили видеолекции «Час добропорядочности», посвященные жизненному пути выдающихся личностей как Мухаммед Хайдар Дулати, Жамбыл Жабаев, Бауржан Момышулы, Шерхан Муртаза, Асанбай Аскаров. А 227 молодых государственных служащих, проходящих переподготовку в Академии государственного управления, прослушали лекции на тему противодействия коррупции, отметил спикер.

«В качестве одного из эффективных методов профилактики мы организовываем походы сотрудников государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора в исправительные учреждения. Это делается на основании анонимных сообщений, часто поступающих в Call-центр департамента. В минувшем году с бытом заключенных уголовно-исправительной системы ознакомились около 300 сотрудников», - сообщил Даурен Омаров.

Помимо этого, в качестве превентивных мер департамент широко использует механизмы антикоррупционного мониторинга и внешнего анализа. В 2022 году проведено 14 антикоррупционных мониторингов - арт-спорт, камеральный контроль, административная практика, регистрация госномеров, выдача паспортов на технику, водоснабжение, жилищное строительство, сектор земель сельхозназначения, госзакупки, - по итогам которых дано 30 рекомендаций.

«Такие механизмы доказали свою эффективность на практике, - заметил спикер. - Проведено 5 комплексных анализов деятельности госорганов и субъектов квазигосударственного сектора для выявления коррупционных рисков (ГАИ, СПК «Тараз», миграционная служба и управление автомобильных дорог), и здесь было дано 47 рекомендаций. В ходе мониторинга учитываются волнующие жителей проблемы, указанные в Карте коррупционных рисков региона. Внимание уделяется не возникновению нарушения, а его предотвращению и его причинам. Особое внимание уделяется питьевой и поливной воде, дорожному строительству, незаконной добыче полезных ископаемых, жилищному, земельному и хозяйственному сектору», - отметил руководитель управления превенции департамента агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Даурен Омаров.

Как сообщалось ранее, в 2022 году к уголовной ответственности Антикоррупционной службой привлечено 68 лиц, в том числе 16 руководителей различных уровней.



