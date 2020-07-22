Жамбылские военные сдают кровь для лечения заболевших коронавирусом

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Более ста военнослужащих регионального командования «Юг» добровольно сдали свою кровь, став донорами для сотен жамбылцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Преодолев 120 километров пути, выездная бригада Жамбылского областного центра крови добралась из города Тараза в Луговской гарнизон регионального командования «Юг». Но затраченное время стоило того, чтобы преодолеть большое расстояние, - за один день жамбылские трансфузиологи собрали втрое больше обычного объема крови и получили почти 50 литров. Не каждый день банк крови пополняется одномоментно таким большим количеством жизненно необходимого материала для нуждающихся в переливании крови», - рассказали в пресс-службе Таразского гарнизона МО РК.

Отметим, что срок годности у сдаваемой крови очень короткий, поэтому Центру крови необходимо постоянно пополнять запасы. Обратившись к военным с просьбой оказать донорскую помощь, директор Жамбылского областного центра крови Гулам Умаров получил от военных горячую поддержку и готовность помочь.

«Мы безмерно благодарны руководству регионального командования «Юг» за отклик и возможность пополнить наш банк крови, – выразил свою благодарность Гулам Умаров. – С военными приятно работать: у них высокая организация и дисциплина, в медицинских пунктах воинских частей есть условия для временного размещения выездной бригады. А сами военные отличаются отменным здоровьем и, соответственно, высоким качеством крови».

Современная аппаратура, которой оснащена выездная бригада Жамбылского областного центра крови, позволяет в короткие сроки развернуть оборудование для сбора крови, провести экспресс-диагностику, в реальном времени внести данные добровольных доноров в единую систему, а также сохранить и транспортировать собранную кровь.

Всего лишь 30 минут ушло у медиков на то, чтобы развернуть рабочие места для осмотра, обследования, проведения анализов и забора крови. Большой поток военнослужащих сразу нескольких воинских частей Луговского гарнизона обеспечил бригаду трансфузиологов работой.

Первыми сдали кровь командир войсковой части 03811 подполковник Алихан Молдагалиев и его первый заместитель, начальник штаба части капитан Аян Кудайбергенов. Этим командиры не только внесли свой вклад в пополнение банка крова, но и показали военнослужащим хороший пример готовности спасать и приходить на выручку.

«Мы верим, что сданная нами кровь кому-то поможет спасти жизнь, кому-то – поправить здоровье. И мы готовы делиться своей кровью с теми, кому она необходима», – заверил Алихан Молдагалиев. – В это нелегкое для страны время мы должны сплотиться и помочь друг другу. Ну, а мы, военные, еще и защищать, что мы и делаем, сдавая кровь. Ведь кого-то наша кровь защитит от болезней».

Терапевт Жамбылского областного центра крови Альфия Сергазиева отметила высокую подготовку военных, к их встрече армейцы создали идеальные условия для работы выездной бригады. Также врач высоко оценила меры, которые предпринимает командование Луговского гарнизона для противодействия коронавирусной инфекции.

«Перед въездом на территорию воинской части автобус Центра крови обработали дезинфицирующим раствором, а у медиков измерили температуру и убедились в наличии защитных масок. Сами военнослужащие также соблюдают меры безопасности, надевая маски, обрабатывая антисептиком руки, поверхности и объекты в части», - сказала Альфия Сергазиева.

Напомним, месяц назад Жамбылский областной центр крови начал заготовку плазмы, полученную от людей, переболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее жамбылские врачи с успехом практиковали переливание плазмы во время различных вспышек инфекционных заболеваний. В областном центре крови этот способ назвали одним из самых эффективных методов лечения любых инфекционных заболеваний, отличающийся своей простотой и безопасностью. При такой методике у больных вырабатывается пассивный иммунитет, позволяющий выиграть время до полной активации собственной иммунной системы и выработки своих антител.

Сейчас плазму против коронавируса применяют в Германии, Франции, США, России и других странах. Китай уже продемонстрировал хорошие результаты использования плазмы переболевших людей.