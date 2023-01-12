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    Жамбылские школьники останутся дома из-за морозов свыше 30 градусов

    12 Января 2023, 19:08

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Снегопады и сильные морозы пришли и в южный жамбылский регион. Занятия в учреждениях образования Тараза и районов области переводят в онлайн-формат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель акима Жамбылской области Еркин Уйсимбаев, с 12 января для учащихся начального и среднего звена школьные занятия в традиционном формате обучения офлайн отменены.

    «В связи с неблагоприятными погодными условиями на основании приказа Минобразования от 18 января 2016 года, а также на основании приказа управления образования акимата Жамбылской области от 11 января 2023 года, переводятся занятия в предшкольных группах и с 1 по 8 классы общеобразовательных школ региона на онлайн-формат обучения».

    Предварительно онлайн-занятия будут проходить 12 - 13 января. В дальнейшем ожидают прогноз метеорологов.

    По данным метеорологической службы региона, в ближайшие дни в Жамбылской области ожидается сильный мороз до – 33 градусов ниже нуля. Кроме того, существует угроза усиления ветра порывами до 20 м/с.

    Из-за резкого ухудшения погодных условий, обильного снегопада и гололеда в Таразе идут интенсивные снегоуборочные работы на автомобильных дорогах, остановках и пешеходных дорожках. Снегоуборочные бригады в областном центре работают круглосуточно по сменному графику.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Образование Погода
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