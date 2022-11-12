Жамбылские предприятия штрафуют за отсутствие пандусов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Доступ людей с ограниченными возможностями к социально значимым объектам, создание для таких людей достойных условий жизни – эти вопросы сегодня находят законодательную поддержку, активно решаются на государственном уровне. Какую помощь от государства получают люди с ограниченными возможностями в Жамбылской области в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента комитета труда и социальной защиты региона Аслан Оразбеков.

- В Послании Главы государства народу Казахстана говорится о предоставлении равных возможностей каждому гражданину, об обеспечении здоровья нации. Правительством разрабатываются законы и льготы для улучшения жизни людей с инвалидностью. Вступает в силу закон с поправками, в котором переосвидетельствование инвалидности по ДЦП будет переведено на автоматический режим. Вопросу здравоохранения уделяется много внимания на государственном уровне. Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил обеспечение здоровья нации одним из кардинальных направлений развития страны. Начать планируется с запуска системы добровольного медицинского страхования. Для корректировки системы социального обеспечения фонд «Самрук-Казына» будет не менее 7% от своего чистого дохода перечислять в общественный фонд «Қазақстан Халқына». Для помощи социально уязвимым слоям населения будет рассмотрено, как обеспечить лица с инвалидностью медицинской помощью и реабилитацией.

- Расскажите, какая поддержка оказывается людям с ограниченными возможностями в нашем регионе?

- Наше ведомство защищает права людей с инвалидностью, помогает получить социальные льготы, занимается адаптацией людей с особыми потребностями к современным условиям. Сегодня в Жамбылской области проводится целенаправленная политика по поддержке людей с инвалидностью, предприняты значительные шаги в данном направлении. Например, в последние годы в Таразе появилось несколько важных объектов для досуга, развития и социализации людей с инвалидностью.

На территории «Майской рощи» в бытность главы региона Бердибека Сапарбаева открылся реабилитационный центр «АСАР». В этом центре оказывают квалифицированную медицинскую и психологическую помощь, имеется диспетчерская инватакси, ипподром. Люди с инвалидностью получают возможность трудиться, зарабатывать исходя из своих физических возможностей, вести активный образ жизни, для них проводятся различные спортивные и культурные мероприятия. Руководство комплекса планирует в будущем оказывать не только услуги дневного стационара, но и круглосуточную стационарную помощь. Рядом со зданием планируется строительство бани и аквапарка.

Название у центра весьма символическое, ведь «асар» - это древний казахский обычай, когда люди объединившись, искренне и безвозмездно помогают соотечественникам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

В 2020 году открыли новое здание центра реабилитации и адаптации детей-инвалидов. На строительство из областного бюджета выделили 170 млн тенге. На дополнительно выделенные 12 млн тенге закупили мебель и необходимое оборудование. В центре обучаются 68 воспитанников.

Заработал реабилитационный центр на территории спортивного комплекса «Атлетик», где восстанавливается здоровье людей, переболевших ковидом.

На территории 14-го микрорайона ведется строительство центра реабилитации и адаптации инвалидов на 150 мест. Подрядчик «Таразстрой-2004» планирует завершить работы в ноябре этого года.

- Насколько государственные учреждения Жамбылской области доступны для людей с инвалидностью?

- Известно, что 259 госучреждений области обеспечены пандусами. Но, лишь 88 из них полностью адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Например, у них имеются кнопки вызова для помощи людям с инвалидностью. Остальные учреждения не в полной мере выполняют требования закона. Мы принимаем это во внимание, и в конце года должностные лица, не справившиеся со своими обязанностями в этом плане, будут оштрафованы.

- Как департамент следит за доступностью различных организаций, транспорта для людей с особыми потребностями?

- Работники комитета в ходе проверок фиксируют, насколько лицам с инвалидностью доступны учреждения области. В этом году сотрудники департамента проверили 62 объекта по области. Из них 49 проверок плановые, 13 внеплановые. В результате 40 субъектам вынесли предписания об устранении выявленных нарушений, а всего выявлено 133. Предприятия уже устранили 49 из них.

В ходе проверок выяснилось, что чаще всего в учреждениях нет пандусов - лица с инвалидностью просто были лишены возможности без посторонней помощи попасть в социальные, спортивные, культурные объекты и организации, не могли воспользоваться общественным транспортом. Нарушено было законодательство о предоставлении услуг в стационаре и полустационаре, зафиксировано 11 таких фактов.

- Только госучреждения обязаны обеспечить доступ для людей с ограниченными возможностями?

- Законодательство требует, чтобы благоприятную среду для людей с инвалидностью обеспечивали не только государственные учреждения, но и предприниматели - физические и юридические лица. Все объекты, обслуживающие население, такие как магазины, развлекательные центры, заведения общественного питания, спортивные учреждения, должны обеспечить доступ для людей с ограниченными возможностями.

- В нашей области многие предприятия не адаптированы под людей с инвалидностью. Исправляют ли предприниматели эту ситуацию?

- Из 122 объектов, где отсутствовали пандусы, 41 предприятие уже устранило этот недостаток. Люди с ограниченными возможностями теперь могут попасть в эти социальные организации, различные объекты и сооружения, на транспорт. Восемь учреждений стационара и полустационара также исправили свои недочеты.

- А что Ваше ведомство может предпринять, если предприятия все же не адаптируют объекты для нужд людей с ограниченными возможностями?

- Наша работа - защищать социальные права людей с инвалидностью. На недобросовестных предпринимателей, нарушивших Закон РК и не обеспечивших доступ людям с ограниченными возможностями к социально значимым объектам, в результате внеплановых проверок мы направили пять материалов в суд. Правоохранительные органы установили такие же нарушения у семи госучреждений. В результате, на владельцев предприятий и учреждений наложены административные штрафы на общую сумму свыше 1,2 млн тенге. Нарушители штрафы уже заплатили. Призываю должностных лиц и предпринимателей области неукоснительно соблюдать закон о защите прав инвалидов. Президент Касым-Жомарт Токаев отмечает, что люди - главная ценность нашей страны. Гармоничное развитие общества возможно только при условии обеспечения здоровья нации, в этом мы всецело поддерживаем нашего Президента.

- Спасибо за беседу!