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    Жамбылские полицейские рассказывают школьникам о Правилах дорожного движения

    16 Февраля 2022, 07:29

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мероприятия по безопасности детей на дорогах проходят в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, на территории Жамбылской области проходит 10-дневное республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность детей на дорогах».

    «Сотрудники ювенальной полиции провели серию занятий для учащихся школ по Правилам дорожного движения. От стражей порядка в игровой форме дети получили информацию о соблюдении правил дорожной безопасности. Полицейские ответили на интересовавшие детей вопросы», - пояснили в правоохранительном ведомстве, отметив, что такая работа проводится регулярно.

    «В пропаганде знаний по Правилам дорожного движения участвуют как сотрудники патрульной, ювенальной полиции, так и инспекторы местной полицейской службы», - уточнили в ведомстве.⠀⠀⠀⠀⠀⠀

    По информации управления местной полицейской службы департамента полиции, с начала года в Жамбылской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых пострадали 19 несовершеннолетних.

    Фото иллюстративное: gazeta-n1.ru

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Образование Безопасность
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