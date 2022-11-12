Жамбылские полицейские почтили память погибших сотрудников

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Память Халық қаһарманы капитана полиции Газиза Байтасова и всех погибших при исполнении сотрудников полиции почтили в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформа».

Департамент полиции Жамбылской области провел традиционные мероприятия, посвященные памяти Халық Қаһарманы Газиза Байтасова и погибших сотрудников полиции.

Памятное мероприятие проходило в таразском парке «Жеңіс» имени Б.Момышулы с участием заместителя министра внутренних дел РК Кайрата Сунтаева, заместителя акима Жамбылской области Нуржана Календерова, начальника областного департамента полиции Арманбека Баймурзина, ветеранов ОВД, родных и близких семьи Газиза Байтасова.

К монументу героя возложили цветы, память полицейских почтили минутой молчания.

«За годы независимости при исполнении служебного долга в Жамбылской области погиб 71 сотрудник полиции. Каждый из них своим примером показал молодому поколению и коллегам верность присяге. Подвиги коллег во имя спокойствия граждан мы всегда ставим в пример. С этой целью по заказу Министерства внутренних дел РК была издана книга «Газиз»,

посвященная подвигу Халық Қаһарманы Газиза Байтасова. Я считаю, что это, в свою очередь, внесет вклад в то, чтобы имя героя запомнилось и вошло в историю», - сказал заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Кайрат Сунтаев.

«Наша семья выражает огромную благодарность департаменту полиции и коллегам Газиза. Вы поддерживаете, заботитесь и уделяете особое внимание мне и моим сыновьям в трудные моменты», - сказала супруга Халық Қаһарманы Газиза Байтасова Гульжамал Тажиева.

Заместитель министра внутренних дел РК Кайрат Сунтаев, руководство и сотрудники департамента полиции Жамбылской области посетили дом Газиза Байтасова.

Далее Кайрат Сунтаев побывал на учебно-тренировочном полигоне имени Газиза Байтасова, где ему продемонстрировали выступления подразделений специального назначения, ознакомили со специальной техникой и средствами.

Каждый год департамент полиции в эти дни проводит различные акции, митинги, культурно-воспитательные и спортивные мероприятия. В этом году в рамках памятных мероприятий были проведены соревнования по мини-футболу среди 19 команд силовых структур области и велопробег, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Как сообщалось, в 2021 год прошла серия мероприятий, посвященных 50-летию со дня рождения Халық Қаһарманы Газиза Байтасова. В рамках мероприятий в апреле, в день 50-летия героя, состоялось открытие возведенного в парке «Женис» памятника Халық Қаһарманы Газизу Байтасову как дань уважения всем, кто отдал жизни во имя спокойствия

граждан. В июне в Таразе, в микрорайоне Жайлау, на стене дома №3 появился мурал с изображением Халық Қаһарманы Газиза Байтасова.

12 ноября 2011 года в Таразе в результате преступлений, совершенных приверженцем джихадистского движения, погибли семеро человек, в том числе пятеро сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских лиц, ранены трое сотрудников ОВД. Командир первого взвода отдельного батальона дорожной полиции Газиз Байтасов ценой собственной жизни преградил путь преступнику. Указом Президента Республики Казахстан

Нурсултана Назарбаева за выдающиеся заслуги перед Отечеством, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Байтасову Газизу Абдибековичу – командиру первого взвода отдельного батальона дорожной полиции ДВД Жамбылской области присвоено звание «Халық қаһарманы» (посмертно).

Ежегодно в Жамбылской области проходят мероприятия, посвященные трагическим событиям 12 ноября 2011 года и подвигу капитана полиции Газиза Байтасова. Память героя увековечена в его родном селе Туймекент Байзакского района в названии школы, в которой он учился. В райцентре этого района селе Сарыкемер на Аллее Славы установлена посвященная ему мемориальная доска. В Таразе близ здания жамбылской полиции установлен бюст Халық Қаһарманы Газиза Байтасова. В действующем здесь с 2008 года музее истории полиции особое место занимает экспозиция, посвященная Халық Қаһарманы Газизу Байтасову, экспонируются его личные вещи, переданные семьей. На таразской улице, названной в честь героя, установлена мемориальная плита в его честь.