Жамбылские полицейские останавливали водителей, чтобы вручить им цветы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Необычные поздравления получили таразские водители в честь Дня защитника Отечества и в честь 75-летия Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу правоохранительного ведомства.

На блокпостах города сотрудники патрульной полиции вежливо останавливали автотранспорт под управлением пожилых водителей и поздравляли их с праздниками, вручая цветы. Таким необычным способом полицейские стремились создать праздничную атмосферу и поднять настроение автолюбителям.

«Мне 74 года, и я в первый раз принимаю такое поздравление и добрые пожелания на праздники, - признался один из водителей остановленной машины. - Очень неожиданно и приятно получить это от сотрудников полиции, тем более в условиях чрезвычайного положения».

В пресс-службе департамента полиции добавили, что среди немолодых автомобилистов встретились и военнослужащие, которые выразили признание и благодарность полицейским, отдав коллегам честь.

Отметим, что в честь празднования 75-й годовщины Победы департамент полиции Жамбылской области организовал концерт песен военных лет, а также встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и органов внутренних дел.

Начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов вручил 94-летнему фронтовику, бывшему сотруднику департамента уголовно-исполнительной системы, подполковнику полиции в отставке Мурату Жанали сертификат на миллион тенге и благодарственное письмо от Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

В ходе памятных встреч всем ветеранам вручили юбилейные нагрудные знаки «К 75-летию Великой Победы», почетные грамоты от имени начальника департамента полиции области, именные часы, а также передали материальную помощь, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.



