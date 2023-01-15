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    Жамбылские полицейские нашли пропавшего двухлетнего ребенка

    15 Января 2023, 20:59

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – 80 сотрудников полиции и 50 волонтеров разыскивали двухлетнего ребенка в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

    По информации пресс-службы, 15.01.2023 года в полицию города Каратау поступило сообщение о пропаже из дома двухлетнего ребенка. Мать ребенка сказала, что оставила его с бабушкой и ушла в магазин, а вернувшись, не обнаружила его дома.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 125 части второй пункту пятому УК РК «Похищение человека».

    Руководство департамента полиции Жамбылской области оперативно выехало в Каратау для проведения поисковых мероприятий.

    «После поступления вызова мы незамедлительно начали поиски мальчика. Были задействованы 80 сотрудников полиции, более 50 волонтеров и неравнодушных жителей района. Мы обошли каждый уголок города, заглянули во все люки, исследовали подвалы и крыши домов. Главное для нас было найти ребенка живым и здоровым», - проинформировал участковый инспектор по делам несовершеннолетних ОМПС Таласского РОП капитан полиции Жангали Копжасаров.

    В результате проведенных оперативных-розыскных мероприятий, мальчика обнаружили в мечети и доставили в центральную районную больницу Таласского района. Каких-либо травм или признаков переохлаждения у него не обнаружено.

    Полицейскими предварительно установлено, что во время отсутствия матери, к ним в квартиру пришли знакомые бабушки и стали распивать спиртные напитки. Услышав сильный плач малыша, один из гостей квартиры, находясь в сильном алкогольном опьянении, завернул его в плед и отнес в ближайшую мечеть.

    В настоящее время ведутся все необходимые следственно-оперативные мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего.
    Жамбылская область Происшествия МВД РК Волонтёрство
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