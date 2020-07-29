Жамбылские и южнокорейские врачи обменялись опытом в лечении коронавируса

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Меры профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией обсудили в рамках онлайн-семинара жамбылские врачи и их коллеги из Южной Кореи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Зарубежные медики поделились своим опытом и рассказали, как они готовятся ко второй волне коронавируса. «Встреча» врачей прошла на платформе Zoom. К конференции были подключены не только медики из областного центра, но и врачи из районов области, отметили в пресс-службе акимата Жамбылской области.

Южнокорейские специалисты рассказали, что сейчас ситуация с коронавирусом в их стране стабилизировалась. Новых случаев среди граждан страны практически не регистрируется. А добились они этого благодаря четким и слаженным действиям медиков, а также сознательности самих граждан. Так, ношение защитной маски повсеместно и соблюдение социальной дистанции стали непреложными правилами для каждого. Врачи в свою очередь разделили больных на бессимптомных, пациентов с легкой формой COVID-19 и с тяжелой формой инфекции. Лечили эти группы отдельно, в разных стационарах.

Кроме того, хороший результат, по словам южнокорейских врачей, дала ранняя диагностика заболевания. Медики делали тесты на коронавирус всем, кто чувствовал хотя бы небольшое недомогание.

Жамбылских врачей интересовал такой момент - практикуют ли в Южной Корее донорство иммунной плазмы переболевших коронавирусом. Специалисты ответили, что данный метод активно используется в комплексе лечения больных КВИ.

Врачи из Южной Кореи также рассказали, что несмотря на то, что ситуация в их стране стабилизировалась, они готовы ко второй волне заболеваний, которая ожидается уже осенью. Для этого в их стране открыты дополнительные стационары, врачи проходят подготовку.

В завершение семинара врачи обеих стран поблагодарили друг друга за беседу и условились, что этот семинар станет началом дальнейшего сотрудничества по вопросам борьбы с коронавирусом.

Отметим, в Жамбылскую область прибыла группа врачей из Российской Федерации. Основная цель визита зарубежных коллег - оказание медицинской помощи и обмен опытом в лечении коронавирусной инфекции и пневмонии. В составе прибывшей группы – врач-инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог и специалист амбулаторно-поликлинической службы, все специалисты высокой квалификации. Они ознакомятся с работой региональной системы здравоохранения, организаций, задействованных сегодня в лечении пациентов с коронавирусом и пневмонией. В программу визита включено посещение данных стационаров, а также объектов поликлинического профиля, центральных районных больниц.