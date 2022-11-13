Жамбылские дорожные полицейские в Таразе вспоминают подвиг Газиза Байтасова

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О том, как сегодня в Таразе относятся к памяти Халық қаһарманы капитана полиции Газиза Байтасова, рассказали сотрудники батальона патрульной полиции УВД города Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Халық Қаһарманы Газиз Байтасов навечно занесён в список личного состава департамента полиции Жамбылской области под номером «один», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» командир батальона патрульной полиции УВД города Тараза майор полиции Руслан Оразбаков. - Мы всегда будем помнить о трагическом дне 12 ноября 2011 года и о подвиге Газиза Байтасова. В тот роковой день он, не дрогнув, принял на себя взрыв, от которого могли бы пострадать находившиеся поблизости мирные люди. Очевидцы рассказывают, что это было, как в каком-то жутком боевике – на проезжей части сближались полицейский и террорист, выпуская друг в друга почти всю обойму. Тяжело раненный, Газиз Байтасов бросился на террориста, у которого в руках была граната. Капитан своим телом, своей жизнью защитил от взрыва находившихся вокруг людей. А это был выходной день, центр города, было много прохожих».

По словам спикера, простой капитан полиции Газиз Байтасов, выехавший в тот день на обычное патрулирование города, поставил точку в злодеяниях террориста.

«Он был командиром взвода отдельного батальона дорожной полиции ДВД области, и сегодня все мы, кто сейчас работает в этом батальоне, кто пришел позже и не был знаком лично, мы его никогда не забываем. У нас есть традиция – каждый год приходим к его памятнику, возлагаем цветы, вспоминаем его добрым словом. Проработав 20 лет на очень сложном участке правоохранительной работы, он получил множество поощрений, медалей, грамот. И имел только звание капитана. Буквально накануне теракта, произошедшего 12 ноября, в пятницу 11 ноября Газиз Байтасов собрал документы на присвоение звания майора», - говорит Руслан Оразбаков.

Газиз Байтасов 20 лет проработал в органах внутренних дел, был настоящим профессионалом своего дела. Друзья и сослуживцы вспоминают, что почти никогда не видели его в штатском. Газиз Байтасов всегда был в форме, очень любил свою работу, честно и добросовестно выполнял профессиональный долг, ответственно относился к выполнению служебных обязанностей, никогда не опаздывал и не подводил. Друзья ценили его за порядочность и честность, к нему шли за советом, за помощью.

«У Газиза Байтасова остались жена Гульжамал Тажиева и двое сыновей. Старшему Арманжану в 2011 году было 11 лет, младшему Адильжану три года. Сегодня Арманжан Абдибеков учится на юридическом факультете КазНУ имени аль-Фараби, где ранее учился его героический отец. И, как отец, готовится работать в правоохранительных органах. Ежегодно в Жамбылской области проходят мероприятия, посвященные трагическим событиям 12 ноября 2011 года и подвигу капитана полиции Газиза Байтасова. Ежегодно в Казахстане проводится республиканская акция «Қазіргі заман каһарманы», в рамках которой чествуют полицейских, проявивших мужество при исполнении служебного долга», - отметил командир батальона патрульной полиции УВД города Тараза майор полиции Руслан Оразбаков.

Память героя увековечена в его родном селе Туймекент Байзакского района в названии школы, в которой он учился. В райцентре Сарыкемер на Аллее Славы установлена посвященная ему мемориальная доска. В Таразе возле здания жамбылской полиции установлен бюст Халық Қаһарманы Газиза Байтасова. В музее истории полиции особое место занимала экспозиция, посвященная Халық Қаһарманы Газизу Байтасову. Стенд «Халык Каһарманы» Газиза Байтасова есть в областном историко-краеведческом музее. На таразской улице, названной в честь героя, установлена мемориальная плита в его честь.

Как сообщалось, 12 ноября департамент полиции Жамбылской области провел традиционные мероприятия, посвященные памяти Халық Қаһарманы Газиза Байтасова и погибших сотрудников полиции. Полицейские Жамбылской области возложили цветы к мемориалу на месте гибели героя и отдали дань уважения его подвигу.

12 ноября 2011 года в Таразе в результате преступлений, совершенных приверженцем джихадистского движения, погибли семеро человек, в том числе пятеро сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских лиц, ранены трое сотрудников ОВД. Командир первого взвода отдельного батальона дорожной полиции Газиз Байтасов ценой собственной жизни преградил путь преступнику. Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева за выдающиеся заслуги перед Отечеством, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Байтасову Газизу Абдибековичу – командиру первого взвода отдельного батальона дорожной полиции ДВД Жамбылской области присвоено звание «Халық қаһарманы» (посмертно).