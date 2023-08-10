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    Жамбылская полиция опровергла информацию о «рабстве» и избиении гражданина Узбекистана

    10 Августа 2023, 15:57

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Распространившееся в сети видео с «избиением» работника кирпичного завода в селе Туймекент села Сарыкемер Жамбылской области прокомментировали в жамбылской полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сети интернет распространилось видео «Узбеки находятся в рабстве на кирпичном заводе» с участием гражданина Республики Узбекистан, - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - Данный гражданин был установлен и доставлен в отдел полиции. Как выяснилось, в июле 2023 года он был трудоустроен на кирпичный завод в Байзакском районе. Фактов избиения и принуждения к труду не установлено. В ходе проверки на его лице и теле никаких травм не обнаружено».

    По данным департамента полиции Жамбылской области, мужчина рассказал, что травму получил в марте 2023 года по неосторожности во время употребления алкоголя и отправил данное видео через мессенджер «WhatsApp» другу, проживающему в Узбекистане.

    «Фактов избиения и принуждения к труду в отношении гражданина не установлено. Причину своего поступка он объяснить не мог, так как при отправке видео находился в состоянии алкогольного опьянения. Претензий к кому-либо не имеет, от подачи заявления отказывается», - пояснили в ведомстве.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область полиция
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