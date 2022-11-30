Жамбылская область снижает потребление угля

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Население Жамбылской области обеспечено углем на отопительный сезон 2022 - 2023 года. При этом потребление угля неуклонно снижается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области, для обеспечения углем во время отопительного сезона 2022 - 2023 года на весь регион необходимо 221,1 тысячи тонн. Из этого количества 60,8 тысячи тонн предназначено для автономных котельных бюджетных организаций, 160,3 тысячи тонн угля запланировано для населения.

По сравнению с 2021 годом потребность в угле в регионе снизилась на 27,7 тысячи тонн, или на 14,7%, благодаря газификации 20-ти населенных пунктов в минувшем 2021 году.

«На сегодня обеспеченность всего региона углем составляет 145,5 тысячи тонн, или 91%, на данный момент этого достаточно. Реализацией угля по области занимается 31 субъект рынка, из них 25 субъектов являются региональными операторами», - пояснил заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области Руслан Муздыбеков.

По словам спикера, в Жамбылской области имеется 35 железнодорожных тупиков, куда регулярно поступают угольные вагоны.

«На угольных тупиках имеется 21,4 тысячи тонн угля. В нашей области отсутствует дефицит угля, и нет ажиотажа среди населения. В среднем цены на угли марок «Шубарколь», «Каражыра» составляет 14 - 17 тысяч тенге в зависимости от сорта. Цена угля с учетом доставки в отдаленные населенные пункты составит от 18 до 21 тысячи тенге», - пояснил Руслан Муздыбеков.

По его словам, приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 14 сентября 2022 года в стране введен запрет на вывоз угля с территории Республики Казахстан сроком на 6 месяцев автомобильным транспортом. Со стороны компетентных органов приняты соответствующие меры.

«На сегодня фактов вывоза каменного угля автотранспортом через пограничные таможенные посты не имеется», - уточнил заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области Руслан Муздыбеков.

Совместно с филиалом «КТЖ-Грузовые перевозки» и управлением энергетики и ЖКХ акимата региона ведется постоянный мониторинг угольных вагонов, привезенных в область, а цены на уголь взяты под контроль, отмечают в ведомстве.



