Жамбылская область представит свою продукцию на сельскохозярмарке в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице 3 и 4 сентября пройдет сельскохозяйственная ярмарка, на которой свою продукцию представят сельхозпроизводители Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата г. Нур-Султан.

Около 100 предпринимателей привезут в столицу 495,8 тонн своей продукции: 47 тонн мяса (конина, говядина, баранина), 15 тонн куриного мяса, 14 тонн колбасных изделий, 38,8 тонны молочной продукции, 6 тыс. штук яиц, 10 тонн кондитерских изделий, 13,4 тонны макаронных изделий, 10 тонн рыбы, 6 тонн меда, 5,5 тонн сафлорового масла, более 336,1 тонн овощной, бахчевой и плодово-ягодной продукции. Кроме того, будет представлено 10 тонн сахара, который реализуют по 480 тенге за килограмм.

Отмечается, что ярмарка позволит сельхозпроизводителям области реализовать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на продукцию будут на 10-20% ниже рыночных.

Ярмарки в Нур-Султане будут проходить каждую субботу и воскресенье до 13 ноября. Место проведения: площадка возле стадиона «Астана-Арена», по адресу Туран 48.

Следующими свою продукцию представят предприниматели Кызылординской области – 10 и 11 сентября.

Фото : gov.kz