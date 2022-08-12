Жамбылская область - на втором месте среди регионов по росту налоговых поступлений

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Возможности увеличения доходов местного бюджета на ближайшие годы рассматривают в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вопросы формирования доходов, ход исполнения плана взаимодействия с уполномоченными органами по увеличению доходов местного бюджета на 2022 - 2023 годы, обеспечение дополнительных резервов рассмотрели на совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова.

По информации исполняющего обязанности руководителя департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Уалихана Алибекова, доходы бюджета за первое полугодие этого года значительно выросли.

«По итогам шести месяцев 2022 года при подведении рейтинговых показателей по десяти индикаторам Жамбылская область заняла второе место среди регионов республики с общим баллом 77,44. При этом исполнение плана государственного бюджета составило 117,6%, республиканского - 102,6%, а местного - 126,6%», - сообщил спикер.

На совещании исполняющий обязанности руководителя управления финансов Батырхан Акек также представил отчет об исполнении акимами сельских округов доходной части бюджетов за январь - июль 2022 года.

Глава региона заслушал отчеты тех, кто допустил низкий показатель исполнения, и дал конкретные поручения.

«Недопустима халатность при выполнении утвержденного плана мероприятий. По итогам девяти месяцев мы еще раз подробно рассмотрим этот вопрос. Все планы должны быть выполнены полностью. Важно предоставлять информацию в соответствующие сроки. Работа по увеличению налоговой базы должна быть продолжена», - резюмировал Нуржан Нуржигитов.

Как сообщалось ранее, по итогам социально-экономического развития Жамбылской области за первое полугодие 2022 года области экономический рост составил 104,1%. В базовых отраслях экономики сохраняется положительная динамика роста - в обрабатывающей промышленности 108,1%, в сельском хозяйстве 102%, в строительстве 105,7%, в жилищном строительстве - 103,7%, в торговле - 105,3%, связь - 101,9%.

Сумма привлеченных в регионе инвестиций за первое полугодие составила 155,8 млрд. тенге. До 2025 года в Жамбылской области планируется реализовать 1154 проекта.



