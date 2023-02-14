Жамбылская и Западно-Казахстанская области договорились о сотрудничестве

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Укрепляются двусторонние связи Жамбылской области с Западно-Казахстанской областью. Договоренности о совместных технологических проектах и прямых поставках жамбылской продукции в ЗКО достигнуты в ходе рабочей поездки жамбылской делегации в западноказахстанский регион, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, делегация во главе с акимом Жамбылской области Нуржаном Нуржигитовым с рабочим визитом посетила Западно-Казахстанскую область.

Делегация в составе руководителей АО «СПК «Тараз», облсельхозуправления, крестьянских хозяйств, представителей крупных предприятий ознакомилась с деятельностью производственных предприятий, обменялись опытом с коллегами из Западно-Казахстанской области.

Жамбылская делегация посетила АО «Уральскагрореммаш». Сегодня на этом предприятии, более чем 60 лет обеспечивающем рынок страны необходимой спецтехникой, емкостно-наливной техникой и металлоконструкциями, работают 210 человек.

Далее жамбылцы ознакомились с деятельностью АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания». Это отечественное предприятие по разработке и производству высокотехнологичного оборудования для добычи и транспортировки нефти и газа, энергетического оборудования, металлоконструкций и иной машиностроительной продукции. Предприятие оказывает услуги по сервисному обслуживанию газотурбинных установок, по изготовлению металлоконструкций различной степени сложности и нестандартного оборудования.

ТОО «Теректинский маслокомбинат» выпускает рафинированное и нерафинированное подсолнечное масло. Маслозавод, запущенный в 2009 году, может производить до 50 тысяч тонн продукции в год. Продукция завода экспортируется в Россию, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан.

Жамбылцы также посетили АО «Гидроприбор», ИП «Мусаева Д.».

Делегация во главе с акимом области Нуржаном Нуржигитовым провела встречу с акимом Западно-Казахстанской области Нариманом Торегалиевым, в ходе которой были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества двух регионов.

Нуржан Нуржигитов ознакомил участников встречи с аграрно-промышленным потенциалом Жамбылской области.

Нариман Торегалиев предложил в рамках сотрудничества использовать возможности западноказахстанских предприятий по реализации совместных проектов, оказанию поддержки бизнесу.

В свою очередь жамбылские предприниматели подняли вопросы обеспечения прямых поставок местной продукции в Западно-Казахстанскую область. Высококачественная жамбылская аграрная продукция пользуется спросом у многих стран-импортеров.

По итогам совещания был подписан меморандум о межрегиональном сотрудничестве, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области



