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    Жамбылцы собрали 70 миллионов тенге на борьбу с коронавирусом

    22 Июля 2020, 18:41

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Совместными усилиями жамбылцы массово жертвуют средства на покупку лекарственных препаратов нуждающимся землякам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Благодаря финансовой помощи неравнодушных людей, в таразскую поликлинику №5 была доставлена крупная партия медикаментов и медицинских изделий на сумму свыше 27 миллионов тенге. Это жаропонижающие, противовоспалительные лекарства, антибиотики и одноразовые шприцы. Отсюда по спискам они разойдутся по области ко всем, кто нуждается в медицинской помощи.

    Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, для того чтобы эта благотворительная акция состоялась, множество ответственных людей приложили свои усилия.

    «Аким области Бердибек Сапарбаев пригласил предпринимателей к себе и призвал нас сделать все возможное для наших сограждан. Позднее мне позвонили из управления здравоохранения и спросили, могу ли я помочь с приобретением кислородных трубок для инфекционной больницы, - рассказывает генеральный директор ТОО «Альтаис Групп» Алибек Жумабаев. - Одному много сделать не под силу, поэтому я созвонился с крупными предпринимателями, которых хорошо знаю. Они сразу поддержали предложение. Так мы собрали деньги на трубки, еще хватило на 11 концентраторов. Потом выделили для закупа лекарств почти 48 миллионов. В общей сложности, можно сказать, что почти 70 миллионов тенге передали на борьбу с пандемией руководители 20 крупных жамбылских фирм».

    Помимо этого, десять новых кислородных концентраторов подарил медучреждениям региона руководитель ТОО «Көкжиек-2030» Абдыкали Бегембетов. Пять кислородных концентраторов переданы в Жамбылскую областную многопрофильную больницу, еще пять - в центральные больницы Жуалынского, Жамбылского, Таласского, Байзакского и Рыскуловского районов. Как пояснил предприниматель, сейчас здоровье народа важнее всего.

    Механизмы благотворительных акций требуют наличие аккумулирующих фондов. В данном случае им стал Фонд имени Динмухаммеда Кунаева.

    Когда деньги были собраны и цели определены, в дело включилось АО НК СПК «Тараз».

    «Мы выступили координаторами, договорившись о поставках с медицинским складом «Зерде» в Шымкенте. Также СПК обеспечило транспортировку товаров, - рассказал председатель правления СПК «Тараз» Олжас Каржауов. - Пока доставлено препаратов на 27 миллионов тенге, на днях привезем медикаменты еще на 20 с лишним миллионов тенге».

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Благотворительность Общество
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