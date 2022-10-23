Жамбылцы провели торжественное собрание ко Дню Республики

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В ЦКЗ «Баласағұн» города Тараза состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Жамбылской области.

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов поздравил жителей с национальным праздником – Днем Республики.

«На состоявшемся в Улытау Национальном курултае Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Инициатива отмечать эту дату как главный праздник страны получила всенародную поддержку, были внесены поправки в соответствующий закон. Национальный праздник, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность, стал символом сплоченности казахстанцев. Достижения Казахстана за годы независимости сегодня известны не только нам, но и за рубежом. Каждый год несет в себе исторические решения для дальнейшего развития страны. И текущий год не стал исключением. Президент страны, сохраняя преемственность курса, выдвинул новую программу – концепцию «Справедливого Казахстана». Достойный вклад в достижение общих целей внесли и жители нашей области. Сегодня можно утверждать, что Жамбылская область встала на путь динамичного развития. Нас всех объединяет общее стремление сделать наш регион сильнее, богаче и краше. Только общими усилиями мы можем сделать наш край процветающим, нашу страну – могущественной!» - сказал аким области.

Нуржан Нуржигитов вручил государственные награды, учрежденные Указом Президента страны, большой группе жамбылцев, представляющих различные сферы жизнедеятельности.

В частности, за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны группа граждан региона награждена орденами «Парасат», «Құрмет», «Еңбек даңқы» III степени, медалями «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат» и почетными грамотами РК. Также ряд граждан награжден знаками «Облысқа сіңірген еңбегі үшін».

Торжественное мероприятие продолжил праздничный концерт.



