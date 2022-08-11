Жалобы от родителей на работу частных детсадов поступают в Минпросвещения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерство просвещения РК продолжают поступать жалобы от родителей на рукоприкладство воспитателей, причинение вреда здоровью детей в детских садах, а также на некачественные условия пребывания детей и недобросовестную работу некоторых частных детских садов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в Минпросвещения, родители отмечают, что деятельность детсадов никем не регулируется, и требуют принять меры.

«В Костанае воспитатель детского сада сильно одернула трехлетнего ребенка, в результате чего он получил перелом ключицы. Воспитатель уволена, директор детского сада привлечена к административной ответственности. Инцидент произошел и в частном детском саду города Уральска, где воспитательница избила маленькую девочку. Еще одна жалоба поступила от родителей касательно воспитателя другого частного детского сада в Уральске. Дети пожаловались родителям на то, что воспитатель их бьет. По словам воспитанников, их били систематически на протяжении нескольких месяцев. Все это время они молчали и ничего не рассказывали родителям, потому что боялись воспитателя. Как выяснилось, она запугивала детей, угрожая им более жестким наказанием. В отношении сотрудника детского сада возбуждено уголовное дело», - проинформировали в ведомстве.

Вместе с тем в территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования ежедневно поступает информация о получении различных травм детьми в стенах детских садов. Это свидетельствует о недостаточном контроле за детьми со стороны педагогов. В городе Кызылорде были зафиксированы случаи недосмотра за детьми в частных детских садах. Так, дети самостоятельно вышли на улицу и были найдены неравнодушными жителями в других частях города. Такой же случай имел место в столичном детском саду. Воспитатели привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Для того, чтобы сократить количество нарушений и навести порядок в работе детских садов, мы инициируем введение лицензирования. Это позволит усилить безопасность нахождения детей в детских садах. Если детский сад будет соответствовать требованиям, то он за короткое время в цифровом формате получит лицензию. Если же нет, то будет дано время на устранение недостатков. Требования по лицензированию будут адекватными. Бояться точно нечего. Абсолютное большинство существующих детских садов легко смогут получить лицензии. Мы заинтересованы в обеспечении детей качественным дошкольным воспитанием и обучением», – сообщила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства просвещения Гулзат Кобенова.



