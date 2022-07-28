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    Жалобы от получателей госуслуг не уменьшаются – АДГС РК

    28 Июля 2022, 12:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За первое полугодие текущего года оказано более 74,3 млн государственных услуг. Об этом сообщил председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из года в год сфера государственных услуг, ее качество и доступность становятся инструментом формирования доверия граждан к государственному аппарату на основе личного опыта. За первое полугодие текущего года оказано более 74,3 млн государственных услуг, из них в электронной форме - 73,3 млн. Это составляет 98,6 %. Однако наша главная цель - процесс цифровизации, но он не налажен. За последние 6 месяцев организована 431 проверка, выявлено 29 тыс. нарушений. Жалобы от получателей услуг не уменьшаются. Только на данный момент количество рассматриваемых жалоб превышает 100», - сообщил Дархан Жазыкбаев на заседании консультативно - экспертной группы в Агентстве.

    По его словам, о причинах жалоб было доложено Правительству РК.

    «На сегодняшний день доля электронных услуг без участия людей составляет всего 4%. Остальные услуги в электронной форме ограничены только подачей заявления или получением его результата. Кроме того, причина жалоб кроется в том, что некоторые услуги оказываются неполноценно, а частично. На сегодняшний день около 1 323 процедуры оказания государственных услуг определяются более чем 400 подзаконными актами, а также отраслевыми законами. Эти законы трудно понять простым специалистам-получателям услуг. В таких условиях их унификация особенно актуальна», - сказал глава АДГС РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Цифровой Казахстан Общество Госслужба
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